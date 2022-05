Wafa RHALLAM

Bonjour,



Je mets à disposition mes compétences en pilotage de projet de construction/rénovation (PMO/OPC) pour le compte de MO - AMO - MOD pour qui la qualité, la maîtrise du délais, la bonne gestion du contrat et la coordination des toutes les parties prenantes sont la clé du succès.



J'étais dernièrement PMO pour le compte de l'AMO Colliers International, pour toute la phase de conception IGH / ERP de la future tour de Rabat (Maroc) qui sera la plus haute tour d'Afrique du haut de ses 250 mètres.



Avant cela, j'étais OPC sur des projets d'envergures pour le compte de Bouygues Ouvrages Publics tels que :



-Accor Hôtel Arena Bercy (POPB) - ERP -100M €

-Futur palais de Justice de Paris (FPJP) - IGH - 600M €

-Université de Jussieu 70M €

-Cité Musicale de Boulogne 150M €



A l'international, pour la JV TECHNIP/HATCH dans le domaine minier (mine à ciel ouvert de Nickel) :



-Projet Koniambo 5.2 Mrd $ en Nouvelle Calédonie



Pour la partie PMO (Project Manager), un des sujets passionnant de ma mission est la coordination et la gestion des interfaces interdisciplinaires (administrations, études, travaux jusqu'au essais) dans le but d'encadrer tous les sujets afin de permettre à chaque spécialiste d'obtenir dans les temps les inputs et décisions indispensables à la réalisation de ses tâches.



Pour la partie OPC, mes missions, en lien direct avec les directions d'UO et de projets, consistent à mettre en place les plannings, en faire le suivi, identifier les sujets à risques, proposer des solutions curatives et correctives en termes de délais mais également utiliser la planification comme outil d'aide à la décision en terme de stratégie d'appel d'offre ou gestion de contrat.



Ma méthode de travail, c'est passer en mode industriel pour systématiser et optimiser mais en mettant l'HUMAIN au cœur de chaque processus.



Mon leitmotiv : "Comment faire mieux, plus vite en rendant le travail de chacun plus simple, valorisant et efficace"​



A votre disposition pour échanger !



Mes compétences :

Planification

Gestion de projet

Suivi de chantier

Btp

MS Project

Organisation

Primavera P6

Industrie

Management

Construction

Formation