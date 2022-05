Bonjour



Diplômé d'un master 2 à l’INSEEC Paris (Institut National Supérieur des Etudes Economiques et Commerciales), j'ai intégré en septembre 2011 le service Achats de TitanX dans l'un de ses sites basé en Suède.



Avec différentes expériences internationales - la dernière à Grenade en Espagne - j'ai eu l'occasion de découvrir divers cultures et surtout différentes méthodes de travail.



Dans le cadre de mon cursus d'école de commerce, j'ai intégré le service Achats (pôle tôlerie) chez Renault Trucks Défense pour un stage d'une durée de 4 mois. J'ai par la suite réalisé mon stage de fin d'études dans le département Achats de Bouygues Telecom (Transmission et IP).



Basé dans le sud de la Suède, j'ai aujourd'hui pour mission les portefeuilles de plastic et caoutchouc avec un panel fournisseur international.



Pierre Godemel



Mes compétences :

Achats

Géopolitique