Hajji RAED

J'ai eu mon diplôme d'ingénieur spécialité instrumentation et maintenance industrielle au sein de l'institut national des sciences appliqués et de technologies (INSAT). J'ai effectué mon stage de projet de fin d'étude au sein de la société PAF site Radés qui est une filiale de Poulina; l'objectif était de trouver une solution pour augmenter la productivité de l'entreprise en diminuant les couts de pertes.J'ai fait recours à la technique de gestion l'AMDEC qui m'as permis de maitriser les temps d'arrêts, maitriser le stock de pièces de rechanges et surtout maitriser les couts.

J'ai travaillé ensuite en tant que Ingénieur technico-commercial au sein de la société Climatech pour la période de Fev 09- Sept 010.

Actuellement, je suis Responsable commercial Afrique au sein de la société PCM.



Mes compétences :

AMDEC

AMDEC Process

Audit

Ishikawa

Maintenance

Maintenance préventive

Pareto

PARETO…

Plan d'action

Process