Hajji SALAH

Après mes 5 ans d’expérience chez SOGECLAIR AEROSPACE TUNIS en tant que

ingénieur conception structure aéronautique, actuellement je suis à la recherche d’une

nouvelle opportunité dans le domaine aéronautique (ingénieur mécanique de bureau

d’études en calcul ou design, Méthode, Qualité, industrialisation, maintenance)

Disponible immédiatement et mobilité international



Mes compétences :

Métrologie et contrôle de qual

Calcul et modélisation par éléments finis

Simulation numérique par ABAQUS

Résistance des matériaux (RDM) (Choix et dimension

DAO, CAO, FAO (CATIA V5)

MATLAB

PDM Link, VPM. SAP (PGI, PAC, PEA), Catia-V5, CADD

Airbus A320 Aircraft

Airbus A330 Aircraft

Airbus A350 Aircraft

calcul ou design

2D

3D

CATIA

SAP

SAP IS AM

Abaqus Unified FEA

Autocad

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

NASTRAN

Patran

RDM

Solidworks