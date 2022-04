Sami EL MILI

De formation ingénieur en génie électrique option instrumentation (Juin 1997).

Mes Débuts étaient à COFAT Mateur (7 années) où j’occupais principalement les postes de Chef de Projet et Responsable Département Engineering.

COFAT est spécialisée dans la conception et l'industrialisation des câblages automobiles.

3 années à COFAT Tunis en tant que Technico-Commercial pour le compte du groupe COFAT.

2 années à FAURECIA Tunisie (STEA) en tant que Responsable Technique spécialisée dans la conception et l'industrialisation des coiffes pour sièges automobiles.

De janvier 2010 à juin 2011, Directeur des opérations techniques de TSK Tunisie, spécialisée dans la conception et la réalisation des bancs de test et supports contrôle électrique orientée vers la câblage automobile.

De Juillet 2011 à octobre 2015 directeur de la société Coelec Tunisia spécialisée dans l'industrialisation et la production des faisceaux électriques.

Depuis octobre 2015, responsable engineeting et process à Delphi Packard Tunisia



Mes compétences :

Vente

Câblage

Direction générale

Gestion de projet

Direction commerciale

Management