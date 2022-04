Hakhim NIGNON

Je m'appelle NIGNON Hakhim j'ai 22ans je suis à la recherche d'un emploi précisément dans la vente de prêt à porter . J'ai fais une formation de pré apprentissage tout métier POA ( préparation opérationnelle à l'apprentissage ) au lycée ORT de Colomiers durant laquelle j'ai effectué deux stages dont un premier à Celio Club rue Alsace Lorraine ( Toulouse ) et le second à Jennyfer rue Saint Rome ( Toulouse ) . J'ai travaillé pendant quatre ans au sein de notre entreprise familiale dans mon pays d'origine à Niamey au NIGER d'où j'ai décidé de me diriger dans la vente car c'est un métier qui me plaît bien et je me vois bien évoluer dans ce dernier c'est à dire le commerce précisément dans la vente de prêt à porter .