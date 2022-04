Hakim ADJOUDJ

Sun srl est une société algerienne, qui est spécialisée dans le béton projeté.



L’entreprise développe de nouveaux systèmes, système de construction des murs porteurs, murs de séparation,murs de cloture escalier, et toits en panneau de polystyrène armé en treillis soudes pour donner des réponses concrètes aux besoins d'économie en termes de temps et d΄espace dans l'acte de bâtir et pour améliorer les caractéristiques thermo-acoustiques et les conditions de sécurité dans les bâtiments



C'est l'un des systèmes les plus performants. Il présente une solution de pointe en termes de temps.



Le système permet de produire des logements de manière intensive, c'est un système unique, polyvalent, léger, isolant et résistant en même temps.



L'assistance technique est assurée par une équipe de la société; cette équipe procède à l'étude des projets



En effet, elle prend en charge l’étude, la fourniture et la réalisation en amont et assure le suivi et l’assistance technique en aval



Performances du système



Les avantages offerts par ce système sont considérables, ils comprennent l'isolation thermoacoustique, la résistance aux séismes et le gain important en matière de temps.



• Matériau léger



• Facile à installer, construction rapide



• Bon rendement énergétique



• Bonne isolation acoustique



• Parasismique



• Polyvalence – Flexiblité



• Hautes performances mécanique



