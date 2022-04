Hakim AGGOUN

Je suis ancien professeur de l'éducation physique et sportive, et maintenant professeur du FLE, j'ai déjà une expérience d'un ans dans le domaine d'enseignement de l'EPS et je suis culturiste et aussi ancien footballeur. J'ai fait un mémoire pour l'obtention du diplôme intitulé " Contribution à l'étude et le développement de certaines qualités de la vitesse et l'ampleur de l'impact sur certaines habiletés technico-tactiques en football, tranche d'age (15-16 ans).

J'ai crée aussi un livre en langue française intitulé " Débuter en langue française"



Mes compétences :

Physiologie

Langue française et culture

Football

Anatomie

Evaluation des qualités physique