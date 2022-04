VOUS ETES A LA RECHERCHE D'UNE OPPORTUNITE ou D'UN TRAVAIL ? ? ?



Vous êtes motivé, ambitieux et vous aimez les challenges pour mieux vous dépasser, alors vous aimerez l'opportunité que je peux vous proposer !



Les plus grands hommes d'affaires sont d'accord pour dire que le moyen le plus efficace et le plus rapide de réussir financièrement est de se construire un réseau.



Ce système existe depuis des dizaine d'années aux USA mais commence seulement à être reconnu en Europe.

Devenir partenaire d'une entreprise (avec seulement les avantages) et devenir ou rester son propre patron c'est possible !

C'est le meilleur moyen de compléter vos revenus de quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros. Cela ne dépendra que de votre ambition et de votre engagement.



Vous disposez de quelques heures (10 à 15 heures) par semaine pour construire votre avenir et gagner votre vraie liberté financière ???

Vous connaissez des personnes qui ont des soucis de santé qui veulent améliorer leur état physique, ou des personnes qui aiment prendre soin de leur peau, de leur silhouette, de leur forme ???



Alors ce métier est fait pour vous, et vous donnera tout ce que vous avez désiré :

- La réussite

- Le temps (pour vos proches ou vos amis)

- L'argent

- Les connaissances et les compétences ( grâce à un travail en équipe solidaire et des formations de qualité)

- Un sentiment de fierté et d'accomplissement de soi...



Cette opportunité est faite POUR VOUS, si vous le DECIDEZ !!!



" Tout, dans la vie, n'est qu'une question de détermination et de désir.

Tout n'est qu'une question d'opportunités, de rencontres et de chance à saisir !!! "



La plus belle opportunité de ces dernières années se présente à vous, NE LA RATEZ PAS !

Pour en savoir un peu plus, assister à nos présentations en ligne ou nos rencontres sur Paris (et ailleurs) ?

Appelez moi !!!

Hakim : 07.70.74.49.53

hakim.ait@hotmail.com



Mes compétences :

Vente

Relationship

Formation professionnelle continue

Leadership

Conduite du changement