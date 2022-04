Hakim AIT TAYEB

Actuellement chef de projet dans le secteur bancaire en charge des projets techniques

Je travaille essentiellement sur des sujets comme la migration de l ´ordonnanceur CONTROL M , des projets de montée de version ,des projets ICP et Business Objectif

Mes Principales compétences sont :

• Gestion de projet (Coordination, Reporting, Planning)

• Audit et évaluation des SI

• Reconfiguration de processus, réingénierie

• Gestion des processus métiers (BPM)

• Urbanisations et schémas directeurs

• Organisation et animation des ateliers

• Coordination de l’activité des équipes

• Définition du pilotage, des tableaux de bord

• Cahier des charges, spécifications générales et détaillées

• Suivi et développement des compétences du personnel

• Architecture et conception des systèmes d’informations

• Développement d’applications et Web

• Infrastructure Windows (DNS, DHCP, WINS, AD …)

• Administration des serveurs Windows

• Administration des bases de données

• Administration des serveurs de messagerie Exchange

• Principes et concepts de virtualisation (VMware, Hyper-v).

• Connaissances en VoIP

• Configuration et installation des postes

• Gestion des services réseaux



Mes compétences :

Itil

Virtualisation

J2EE

Audit

Windows

Oracle

Linux

Uml

MySQL

PHP

Gestion de projet