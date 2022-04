Fondateur & Executive Manager d'IT learning Campus de l'Université Hassan 1er

Plus de 1000 cadres et étudiants formés par an

Plus de 15 formations Licences et Masters Universitaires avec certifications industrielles en Informatique et Management

Plusieurs responsabilités pédagogiques, administratives et de recherche exercées au sein de l'Université



Mes compétences :

Informatique

Management de projet

Imagerie médicale

Innovation