Hakim BELHARRAT

Fort d’une expérience de 12 ans au sein du leader Mondiale de l’Agroalimentaire, mes responsabilités m’ont permis d’obtenir une vision pluridisciplinaire et transversale de l’entreprise.

Lors de cette expérience j’ai mis en œuvre mes connaissances de la gestion des groupes et j’ai mis en place la méthodologie Lean management "TPM", dans le but de maîtriser les risques (pannes, pertes, accidents, …), d’augmenter les performances de l’entreprise, d’optimiser les process opérationnels (Fabrication, Qualité, conditionnement et Logistique), de minimiser les coûts et améliorer la productivité des lignes de fabrication.



Mes compétences :

Audit

Total Productive Management "Lean Management"

HACCP

Kaizen

ISO 18001 Standard