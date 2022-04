Hakim BENKANOUN

Je m'appel Benkanoun Hakim, marié agé de 30 ans. je suis licensié en sciences économiques et de gestion option comptabilité de l'université d'Alger.Expert comptable finaliste.Commissaire aux comptes et Comptable agrée (Agrément n°2905 délivré par le Conseil de l'Ordre National des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes,et Comptables agrées). j'occupe actuellement le poste de Chef de Service de Trésorerie au sein de l'Entreprise Nationale de Forage ENAFOR filiale du groupe SONATRACH.



Mes compétences :

Commissariat aux comptes

Comptabilité

Finances

gestion de trésorerie

Trésorerie