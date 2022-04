Hakim BENSAID

Actuellement Directeur Général de CDS Group, Cabinet de conseil en systèmes d'information.

Mes compétences sont :

- Transférer les orientations stratégiques d’une organisation

vers le S.I.

- Responsabilité opérationnelle et méthodologique

- Recruter et Manager des équipes

- Encadrer des équipes

- Gérer le développement des ressources humaines (de la planification des besoins à la construction des équipes)

GESTION DE PROJET TECHNIQUE

- Suivi de la réalisation et reporting au sponsor

- Assister la maîtrise d’ouvrage

- Définir les besoins des utilisateurs et clients, rédiger le cahier des charges, chiffrage et planning

- Concevoir et mettre en forme les propositions commerciales

- Présenter et négocier les offres

- Gestion de projets ERP

- Définir les architectures techniques



projet MOE Assistance

projet Assistance

projet AMOA Assistance

mon expérience

SAP

Audit