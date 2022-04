Hakim BIDAK

Je suis un ingénieur expert en Étude & Développement d’applications .NET (plus d’autres langages :p ). Je fais aussi de l'intégration technique sur la plateforme Linux à l'aide des outils Devops.



Je cherche des missions pour indépendant tout secteur, excepté tout ce qui est Banque/Assurance/Finance :/



Mes points forts : force de proposition, analyse de code existant, optimisation et évolution de code, esprit créatif, communication tout au long des phases de développement, esprit d’équipe, clarté de code (commentaires/nommage/conception…), facilité à apprendre d’autres langages ou Framework, capacité à prendre du recul, à diagnostiquer et analyser les risques, caractère rigoureux, organisé et réactif.



Mes compétences :

Modélisation

Conseil

Programmation

Ingénierie

Traitement d'images

Maintenance

TMA

Informatique

Simulateur

Java EE

Devops

.NET