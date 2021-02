Hakim BOUHALI

Debut de carriere dans une filiale Renault 6 ans en méthodes contrôle, puis un an dans SSII 3 personnes formation et développements programme pour la conception assisté par ordinateur (CAO).

Depuis 1993 dans le traitement d'eau industriel.

Formation de Mécanicien et informatique industriel

DESS IIP Informatique Image et Productique Universite Lyon 1

Expérience en CAO, GPAO, instrumentation, management, automatisme, traitement de l’eau, gestion d’équipe étude et réalisation, mise en service.

Industrie : Pétrole, pharmacie, cosmétique, Agro alimentaire, Énergie

Mise en œuvre CAO, P&Id intelligent et liaison avec les outils de chiffrage, de mise en en route, de GPAO.

Projet au France Roumanie Bresil Afrique du Sud Hong Kong etc

Mes Passions construire, mettre en œuvre, réaliser des projets du devis jusqu'a la réalisation et la mise en service



Mes compétences :

Traitement de l'eau

Pro-E

Pharmacie

Gpao

Offshore Oil & Gas

Ingénierie

Smart P&ID

PDMS

Industrial Engineering

Engineering support

engineering management

Data Processing