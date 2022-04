Hakim Boulouiz est un expert dans l’esthétique urbaine avec une formation pluridisciplinaire. Après un diplôme en architecture, un diplôme de réalisateur de film, un DEA en urbanisme et aménagement du territoire, il a obtenu un doctorat à l’Université de Genève suite à ses recherches autour de la relation entre l’urbain et l’art cinématographique. Hakim est actuellement directeur artistique du studio suisse C47 et photographe actif à travers le monde dans le courant street photography.



Mes compétences :

Photographie

Cinéma

Architecture

Art