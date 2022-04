Hakim EL GAZZAR EL IDRISSI

A la suite de ma spécialisation en conception des systèmes d’informations et aide à la décision pendant ma formation d’ingénieur, c’est tout naturellement que je me suis tourné vers la Business Intelligence et la conception des systèmes d'informations.



Avec plus de dix ans d’expérience dans ce domaine, j’ai eu l’occasion de participer aux principales phases d’un projet décisionnel : avant vente, recueil des besoins utilisateurs, études de faisabilité, architecture, conception et modélisation, spécifications techniques, spécifications fonctionnelles, suivi de développement, intégration, validation, déploiement et recette. J’ai acquis une bonne expertise décisionnelle dans les domaines de l’alimentation, le stockage et la restitution.



Rigueur et relationnel m’ont rapidement permis d’encadrer des équipes et de gérer les relations avec l’ensemble des acteurs d’un projet.



Dans un souci d’évolution permanente, je propose ma candidature pour apporter tout mon savoir faire dans le domaine, continuer à développer mon expertise et être au service des clients avec un souci de réussite et d’engagement sur leurs projets.



Mes compétences :

Ingénierie

Audit