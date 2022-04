Dans un monde où la demande énergétique augmente, la question du remplacement d'énergies fossiles par des énergies renouvelables, propres et durables est essentielle afin de préserver l'environnement. Etre un acteur de la transition énergétique en France et à l'international est une véritable motivation pour moi.



En tant qu'ingénieur spécialisé en énergétique, mon rôle est de gérer des projets dans le domaine des énérgies. Ceci implique les énergies renouvelables sans oublier les énergies fossiles, qui représentent la majeure partie du parc énergétique mondial.



Mon cursus et mes expériences passées m'ont permis de me familiariser avec les deux grands domaines de l'énergie, à savoir l'énergétique dans l'industrie, et le génie climatique (énergétique du bâtiment).





J'ai appris à installer des systèmes énergétiques dans une entreprise d'installation de pompes à chaleur et de climatiseurs.

De plus, j'ai travaillé dans le dimensionnement d'appareils énergétiques au sein d'un bureau d'études CVC .



Mon expérience au sein d'EDF m'a permis de développer des connaissances dans la gestion d'un projet, de la conception à la réception en passant par la réalisation.



Ayant obtenu mon diplôme d'ingénieur en décembre 2015, je suis opérationnel pour un poste d'ingénieur d'affaires/d'études.



Hakim GHAOUAR



Mes compétences :

Thermique Énergétique

Électromécanique

Réactivité

Mécanique des fluides

Efficacité énergétique

Relations humaines

Organisation

Rédaction technique

Autocad

Visual Basic for Applications

Pack office

Fluent, GIE