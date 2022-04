1 - Meneur d'hommes ayant le savoir de gérer différentes situation ou problème sur le terrain

2 - Bonne communication et esprit d'équipe très élevé.

3 - Motivation et sens de la responsabilité professionnel

4 - Toujours en quête de savoir

5 - Capacité d'assimilation et d'intégration



Mes compétences :

Fiabilité

Objectivité

Performance