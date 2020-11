Toufik SOLTANE CHIBOUT

Deux critères principaux orientent le choix de ma demande d’emploi,

intégrer une très grande entreprise et opter pour un métier d’avenir.





La direction des projets est particulièrement attrayante pour moi, car elle offre le visage passionnant de l’entreprise moderne et correspond le mieux à ma curiosité technique. Là où je suis sûr que je bénéficierai d’un environnement prospère où la forte réactivité du marché est une émulation supplémentaire.



Au sien d’une équipe dynamique, je veux mettre mes connaissances, mon savoir-faire et mes langues à profit, visant la réalisation des objectifs bien arrêtés et la satisfaction des clients. Je souhaite dans un premier temps rester au contact du terrain, afin d’améliorer mes connaissances techniques et évoluer ensuite vers des postes à responsabilité.



Je suis aussi persuadée que mon besoin d’élargir mes connaissances et de parfaire celles déjà acquises fera de moi un employé performant. Mon dynamisme, ma détermination, ma loyauté envers mon employeur et le respect que je porte aux clients ainsi qu’à mes collègues de travail sauront être des qualités très profitables.



Mes compétences :

Qualité

Autocad

Ingéniérie

TRAVAUX PUBLICS

Gestion de projet

ENVIRONNEMENT

CONSTRUCTION

Management