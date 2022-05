Je suis chef d'entreprise notre intervention sera suite a la demande des prestataire

notre travail est toujours parfait et bien fait

comme aussi nous assurons l assistance technique pour les travaux

plus de tout CA en travailler sur tout ce qui est immobilier

notre 2 ieme activité et dans le domaine de l immobilier



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Développement commercial

Informatique