Hakim HACHEMI

Domaines d'expertise :

* Calculs RDM

*Composites

*Simulation numérique &MEF

*Fatigue des structures et Tolérance aux dommages

* Structures mécaniques & aéronautiques

* Programmation:C++,Python et Fortran

*Dimensionnent, Justification et certification des structures aéro-spatiales



Outils numériques :

* Abaqus ( implicit&Explicit)

*Patran/Nastran

*Hyperworks

*Ansys

*Visual Basic

*outils AIRBUS (ISAMI,PSN,ASSIST....)

*Outils Dassault Aviation (ELFINI...etc)

*CATIA V5,SOLIDWORKS



Projets & programmes industriels:

-BOA GROUP: R&D Flexibles tressés , Simulation numérique

-SAFRAN: Moteur LEAP,Certification

-AIRBUS: A350 XWB, Justification & Certification ( Tronçon central, CWB, Pointe avant)

-AIRBUS: A330 CEO & NEO, Certification (CWB, Jonction FAL,Dépressurisation

-ARIANE GROUP: ARIANE 6, Calculs LLPM (External cover)

-SAFRAN CERMAMICS: Composites à matrice céramique

-DASSAULT AVIATION :FALCON 6X, calculs structures (voilure) , justification et certification



Mes compétences :

Simulation numérique

Aéronautique

Composites

Automobile

Fatigue

Crash et dynamique rapide

Patran

Nastran

Hyperworks

Abaqus

LS-DYNA