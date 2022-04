Hakim HARIECHE

Ayant une expérience confirmée dans le domaine commerciale, je serai très motivé de rejoindre votre équipe et d’œuvrer à l'atteinte de vos objectifs commerciaux.



Très dynamique, indépendant et créatif pour trouver des solutions commerciales aux clients,. j'aime le métier de commercial pour les nombreux contacts humains, rendez-vous proposés et les défis associés.j'ai pu déjà relever de nombreux challenges commerciaux dans mes différents postes. Que se soit en tant qu'agent commercial en assurance, Conseiller clientèle ou représentant des ventes.





Attentif, disponible et à l'écoute, je m'investis pleinement et avec créativité dans chaque challenge confié.



Abdelhakim HARIECHE



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Informatique

Management

Helping and Advising Customers

manage the center

eLearning

Contact Centres > Call Centres

Financial Management

Tax Returns

Forecasting

Negotiation Skills

Project Management

analysis

proven experience

Microsoft Excel

Microsoft Office