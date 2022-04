Hakim IRAQUI

En 1989, j'ai crée une Société de confection "PAPMAN" (Array) orientée vers l'export et qui a atteint dés 1994 et jusqu'en 2004 un effectif de plus de 500 personnes. La concurrence asiatique m'a obligé à la mettre en veilleuse et à conserver dans une nouvelle structure ( Sté ESTILOSA) http://estilosa.weezbe.com ) uniquement la création et le développement.



Nous continuons, mon équipe et moi-même à créer et à fabriquer tout article sport, des vêtements professionnels et de communication, des vêtements publicitaires et promotionnels avec broderies et sérigraphies.



Nous avons des références auprès des plus grandes marques et des plus grandes chaines de magasins au monde.



Aujourd'hui, nous serons heureux d'établir de nouvelles relations amicales et professionnelles avec le réseau VIADEO.



Mes compétences :

Broderie

Communication

Fashion

Marketing

Mode

Publicité

Sérigraphie

Vêtements