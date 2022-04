Hakim KHADIR

Chargé de Clientèle, j'ai la responsabilité de satisfaire plus de 70 clients. Spécialisé dans le milieu hospitalier et pharmaceutique, je manage plus de 90 agents.

Mes missions principales sont :

- répondre aux besoins des clients,

- proposer des solutions complémentaires (remise en état, changement matériel...),

- traiter les réclamations et apporter des solutions fiables,

- manager 90 agents (remplacements, gérer les conflits, formation...),

- atteindre l'objectif des indicateurs QHSE ( causerie sécurité, visité sécurité, visite comportementale...).



Mes compétences :

Manager une équipe

Piloter un système QHSE

Gestion de la relation client