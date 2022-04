Hakim KORAICH

Plus de 10 années d’expériences commerciales B to B : PME – PMI – Grands-Comptes – Comité d’entreprises – Collectivités / Mairies,



Compétences :

Développement et Animation de réseaux, Gestion et Développement de Portefeuille, Gestion de projets,

Mise en place de stratégie commerciale, Management, Marketing Opérationnel, Mise en place d’opérations marketing, e-marketing, Tourisme / Tours opérateurs.



Mes compétences :

Commercial BtoB

Marketing

Gestion de projet

Réseau commercial

Développement commercial

Tourisme

Économie sociale et solidaire

Comité d'entreprise

Conseil aux entreprises

Accompagnement de projet

Réseaux d'entreprises

Accompagnement au changement

Réseau local

Accompagnement de dirigeants

Réseau