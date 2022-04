Hakim MERABTI

Double compétence en déploiement des réseaux FTTH( ZTD,ZMD,RIP):Terrain , Etude et Conception de réseaux FFTX :



1. Réalisation d’APS, APD et DOE,sous les logiciels QGIS ,ArcGIS Pro, AUTOCAD,SEPALE,COROLLE.



2. Réalisation du suivi technique des travaux d'extension ou de modernisation des réseaux Fibre optique et cuivre.



3. maintenance de réseaux fibre optique et cuivre :Soudure,Tirage ,REFLECTOMETRIE, logiciel FiberCable2



Compétences Managériales dans la gestion d’équipe de techniciens et vendeurs au sein même de ma propre entreprise ( SARL TELRESINF, membre fondateur et manager) en maintenance et réparation informatique et téléphonique.



Ouvert à de nouvelles opportunités #CONDUCTEURDETRAVAUX #CHARGED’AFFAIRE #CHARGED’ETUDE #FTTH #5G #RADIO #SMART CITY