Hakim MILOUDI

Je suis étudiant à l'université UPMC (Pierre & Marie Curie) en M1 informatique spécialité DAC(Données, Apprentissage et Connaissances) , je suis intéréssé par tout ce qui touche à la fouille de données et leurs analyses, Business Intelligence, Ingéniérie du logiciel....



Je parle 4 Langues:

Français,

Anglais,

Kabyle,

Arabe

Portugais (quelques notions)





Mes compétences :

Développement web

JavaScript

MongoDB

JQuery

Réseaux informatiques & sécurité

CSS 3

Java

PHP 5

Le C, C++

Ajax

Shell

XML, XSLT, XQUERY

XHTML, HTML

Base de données (Oracle, SQL, SQL3, OQL ..)

Scheme, SmallTalk

Prolog