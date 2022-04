Hakim OULDYOUNES

Actuellement Responsable Cellule Informatique et HSE au sein d'une entreprise multinationale , d'où je mets en application mon expérience acquise auprès des grandes organisations, je suis désormais à la recherche d’un nouveau défi.



Généraliste de la fonction Logistique et du Cash Management, j’ai structuré la fonction logistique de la direction générale par la mise en place de procédures, J’ai également défini les plans d’actions pour chaque structure et mis en conformité les contrats de travail de la banque.



Autonome, organisé et habitué de la gestion multi dossiers, je pourrai rapidement m’adapter à deux entreprises de secteurs différents. Mes connaissances en informatique et en contrôle de gestion sont des atouts supplémentaires à ma candidature.



Mes compétences :

Microsoft Office

SQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

Microsoft Office XP

Microsoft Office 2007

Delphi

Cash Management

C++

Back office

Vente

Conduite du changement

Management

Communication

Finance

Gestion de projet