Hakim SAMAI

Titulaire du Master 2 recherche "BioMed", option microbiologie moléculaire je suis ouvert à toute proposition d'emploi en Recherche et Développement en LifeSciences et Biotechnologie :



Mon cursus comportent des développement de protocoles, la création d'outils d'expérimentation en recherche, conduite et assistanat de projets ainsi que la gestion d'équipe (secteur professionnel et enseignement).



Avec des connaissances solides en informatiques et une rapidité d'exécution permettant un gain de temps, une sociabilité et facilité d'intégration ainsi qu'être trilingue, je suis à la recherche de proposition académiques ou professionnelles en France ou à l'étrangers.



Mes compétences :

Mycologie

Bactériologie

Informatique

Biologie moléculaire

Microscopie optique

Génétique

Microbiologie

Ubuntu

Microsoft office

QPCR

PCR

Plasmides design

Micro-injection

Biotechnologie