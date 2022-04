Hakim SAYAGH

Soyez les bienvenus sur mon profil !



J'espère que vous y trouverez les qualités ainsi que les expériences qui vous intéressent.



Actuellement en recherche active, j'évoluai à un poste d'ingénieur commercial Export, au sein d'une entreprise française dans le domaine des lignes industrielles d'emballage.



Précédemment ingénieur d'affaire industriel et Ingénieur commercial Aéronautique Wolrdwide, j'ai su développer une relation faite de confiance et de complicité avec nos partenaires à travers le monde. Pour cela, mes qualités relationnelles, un souci permanent de la satisfaction ainsi que la finesse de mon expertise technique et commercial m'ont permis de faire la différence face à nos concurrents.



N'étant pas issu d'une filière technique, j'ai néanmoins prouvé que je possédais cette fibre technique en évoluant dans l'électronique et l'informatique embarqué pour véhicules industriels (allant jusqu'à animer des formations), dans les machines industrielles destinées à l'agro-alimentaire, et récemment dans l'aéronautique et le militaire (conseillant les meilleurs choix techniques à des bureaux d'études). A chaque fois, j'ai su élever mon niveau technique pour le mettre en symbiose avec les attentes de mes différents employeurs et interlocuteurs



Parfaitement trilingue (Français, anglais, arabe) avec de solides notions d'espagnol, je suis très à l'aise dans un environnement aussi bien national qu'international, avec la faculté de parfaitement adapter mon discours à mes interlocuteurs.



Ces qualités, et bien d'autres encore (organisation, ténacité, rigueur, abnégation, honnêteté...), j'ai su à chaque fois les mettre au service des entreprises qui m'ont fait confiance.



Je vous remercie de vous être intéressé à mon parcours.



