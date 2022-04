Hakima BENLAHCENE

Le marquage & l’aspiration au service de la sécurité, de la production et de l’entretien,



C’est depuis toujours la ligne directrice de notre société.



La Sarl ARIM est une entreprise familiale créée en Fin 2004, elle est spécialisée dans la commercialisation, l’installation et la maintenance des machines électrotechniques destinées aux différents secteurs, elle se caractérise par une démarche spécifique à travers tous les niveaux du secteur industriel.



La mise en œuvre de notre stratégie est basée sur un dispositif de normes et de procédures qui définissent de manière précise et quantifiée, les objectifs à atteindre.



Dès lors, en s’assure toujours de la réalisation effective de nos objectifs grâce à l’évaluation périodique de nos performances.



La Sarl ARIM analyse l’évaluation de ses performances économiquement, financièrement, commercialement & techniquement parlant ce qui nous permet de connaître notre niveau de rentabilité et de solvabilité ainsi que nos capacités techniques, ce qui nous aide à prendre les décisions d’amélioration de nos services vis à vis du client.



La Sarl ARIM Optimise ses produits de façon a les rendre plus intéressant et accessibles aux clients et donner une image de marque, de qualité et de savoir-faire, ce qui implique une image à la hauteur de la concurrence.



Nos Gammes de Produits :

La sarl ARIM propose des équipements de traçabilité d’identification de produits finis ainsi que d’aspiration, nettoyage et de sécurisation des surfaces de travail et de stockage.



Aspirateurs industriel monophases,

Aspirateurs industriels triphases,

Aspirateurs a air comprime,

Aspirateurs industriels de haute puissance,

Transporteur (convoyeur) pneumatique de poudres & granules,

Equipement de marquage,

Etiqueteuses



Parmi Les Secteurs Couverts :

Agro-alimentaire,

Agriculture,

Elevage,

Tertiaire,

Pharmaceutique,

Cosmétique,

Industries lourdes,

Industries mécaniques,

Textile,

Industrie céramique,

Briqueterie,

Chimique & pétrochimique,

Plastique,

Industries diverses.

Pourquoi Choisir nos Produits ?

Sécurité, Efficacité constante, Mobilité et stabilité, Motorisation endurante, Optimisation de votre politique industrielle, Meilleures répartition de votre clientèle



