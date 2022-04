Hakima CHAIB

Bonjour à toutes et à tous,



Actuellement juriste au sein de l'Ordre National des Chirurgiens-Dentistes, je m'occupe de plusieurs départements dans le cadre du droit des contrats, droit des sociétés, droit fiscal et droit du travail.

Ce poste m'a permis d'acquérir un excellent relationnel, une aisance rédactionnelle ainsi qu'un sens de l'adaptabilité hors pair.

De nature communicative, réactive et dynamique, je suis aujourd'hui à la recherche d'autres horizons professionnels afin de poursuivre une carrière en adéquation avec mes perspectives.



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit

Conseil