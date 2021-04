Hamid IDABDERRAHMANE

Rigoureux, Ambitieux, fort potentiel et à l'aise en travail de groupe.

Passionné, spécialisé dans la production et la conception industriel, et les challenges dans ces domaines.

Titulaire d'un Master Génie Industriel et ayant une bonne expérience professionnelle de 4ans dans l'Industrie des emballages et de 2 ans dans le secteur Aéronautique, notamment dans la fabrication mécanique à haute précision des pièces d'avions,



Spécialités :



- Gestion de la production .

- Logistiques & Supply Chain.

- Conception industrielle.

- Mécanique de précision.

- Achats de sous-traitance.



Adresse email: h.idabderrahmane@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Négociation

La communication et l'aide

La volonté

Ms project

GANTT Project

Microsoft office

Impact conception

Autocad

MOCN

Anylogic

OpenERP