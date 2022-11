Hamid OUARGHI

Ingénieur étude et suivi projet



Suivi technique et administratif d’affaires :

Interface client/fournisseur, Rédaction de cahier des charges et de dossier de justifications, Etude de coût, appels d'offres suivi d’essais, présentation de rapport…



Management de collaborateurs :

-Organisation, planification, conduite de réunion et reporting

-Mise en place de procédures garantissant le triptyque CQD. Elaboration de REX sur affaire.



Etude 3D et Conception d’ensembles mécaniques :

-Process d’usinage de soudage, tôlerie, moulage …, plastique (injecté, extrudé,…).

-Elaboration de dossiers techniques (Plan, nomenclature, cotation fonctionnelle, gamme, Pré-dimensionnement …),



Secteurs principaux :

Défense - Nucléaire - Automobile – Aéronautique

Outils informatique et CAO:

PRO-ENG (WF-Créo-PLM-Windchill) /CATIA V4-V5-V6/SOLIDWORKS, (Solide-Surf-Plan …)

Pack Office– MS Project …



Langues:

Anglais Courant - Italien scolaire - Arabe bilingue



Mes compétences :

Étude mécanique

Suivi technique et administratif d'affaires

Logiciel Pro eng wf5 et Creo (Winchield et pro mec

Catia V4 et V5 (solid/surf/plan)

Solidworks