Hamza EL JAOUHARY

Je suis diplômé de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Fès (ENCGF), master spécialisé en Comptabilité, Contrôle et Audit (CCA), et actuellement embauché par Sitel à Fès en tant que Financial Planning & Analysis.



Financier d'esprit, auditeur d'outils et contrôleur de vocation, doté d'une formation et expérience alliant à la fois compétences techniques, managériales et relationnelles, ceci m'a permis de forger un profil solide et professionnel.



Mon expérience professionnelle s'est essentiellement établie autour des métiers de l'audit, la finance, la comptabilité et le contrôle de gestion, que ce soit dans des cabinets d'audit, comptabilité et consulting ou dans des établissements privés. A travers ces différentes expériences que j'ai passé, j'ai appris à être organisé et méticuleux. J'ai pu développer mes capacités communicationnelles et organisationnelles mais également mon esprit d'analyse et de synthèse, aptitudes qui me semblent nécessaires pour affronter le monde professionnel.



#Finance #Analyse #FP&A #Audit #Contrôle_de_gestion #Comptabilité #Audit_interne #Commissariat_aux_comptes #Audit_contractuel