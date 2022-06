Hamza RHIF

DS-Informatique : http://www.dsinformatique.tn



DS-Informatique est un acteur dynamique dans le secteur de lingénierie informatique, ayant pour mission de concevoir et de mettre en place des solutions parfaitement adaptées aux besoins des clients et partenaires.

Avec 8 ans d'expériences dans le développement sur mesure, que se soit :



Développement logiciel

Développement web

Développement mobile

Solution de liaison E-Commerce , ERP

Solution Call Center et gestion de portefeuille clients et prospects



Certifier partenaire Gold de Microsoft , on propose des solutions d'optimisation de l'ERP Microsoft Dynamics AX aussi bien les connexions en temps réel entre l'e-Commerce et AX.

DS-Informatique sous-traite ses services de développement en Belgique, France, Canada, Algérie et Qatar



Pour plus d'information, veuillez visiter note site web :Array



Mes compétences :

Cisco CCNA

Cisco IOS

Active directory et Services réseaux

Administrateur réseau