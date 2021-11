Harmonie VILLEMIN

De formation en Histoire et Ingénierie de la culturelle, j'ai été formée à la mise en place de projets culturels dans son ensemble. Mon expérience m'a permis de travailler en sens et de développer mes compétences dans les domaines de la gestion de projets (Rétroplanning, travail en équipe...), de la communication (relation directe avec les clients, réalisation de supports de communication), de recherches de partenaires (création de dossiers de partenariat) et du volet administratif.

Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un emploi qui me permet d'utiliser ces compétences. Je suis ouverte à de multiples propositions.

Ma maîtrise du Pack Office et de différents logiciels me permettent de tendre vers des postes d'assistantes et secrétaires dont je suis à la recherche actuellement.



Mes compétences :

Notion Pack Adobe (Photoshop ...)

Utilisation Pack Office (Word...)

Notion Quark Xpress

Adobe Photoshop