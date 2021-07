Haroun MENDOUD

Étudiant à l'IRTS Paca-Corse je prépare le diplôme d'état d'éducateur technique spécialisé .

Je travaille à l'Atelier de la Pierre d'Angle, organisme d'insertion situé à Brignoles (83) qui mène un chantier d'insertion en maçonnerie du bâti ancien dans lequel nous accueillons deux équipes de six salariés en parcours d'insertion.

Ma fonction d'accompagnant consiste à être à l'écoute des salariés et à mettre en place des actions d'insertion visant à réduire les difficultés sociales et professionnelles des salariés (logement, santé, déplacement, formation professionnelle…).

Je mène également un travail de développement du réseau de l'Atelier de la Pierre.

Tailleur de pierres de métier, j'assiste l'encadrant technique sur le chantier de réhabilitation d'une bâtisse 16è pour le compte de la mairie de Garéoult .

En tant que professionnel des métiers du bâtiment, je participe également à la formation professionnelle des salariés afin de les préparer aux épreuves du titre professionnel de maçon du bâti ancien qu'ils passent en fin de contrat d'insertion.



Mes compétences :

Sculpture

Pédagogie

Maçonnerie

Insertion socioprofessionnelle

Formation professionnelle

Réseaux sociaux professionnels