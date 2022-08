Hasna GHERSELLA

Titulaire d'un Master professionnel en Systèmes d'information répartis de l'université d'Aix-Marseille III, et ayant un cursus varié,je dispose d’un bagage culturel riche. En effet, j’ai suivi une formation en informatique générale durant mes deux premières années et une spécialisation en troisième et quatrième année en ingénierie informatique « Cycle Ingénierie 1 & 2 ». Aussi la formation que j’ai suivie m’a permis, à travers les différents modules que j’ai eu (Langages de Programmation, Administration Réseaux, Gestion des Bases de Données, Processus d’entreprise, Qualité logicielle, Gestion de projets, outre, celles du tronc commun), de développer des qualités d’« Independent Learning », d’aiguiser mon esprit critique mais aussi d’apprendre à devenir organisée, établir mes priorités, et de toujours donner le meilleur de moi même, afin d’atteindre mes objectifs.



J’ai renforcé ma formation à travers la réalisation de projets informatiques,où j’ai pu mettre en pratique mes connaissances, tout en apprenant à travailler rapidement et efficacement.



Mes compétences :

Autonomie

Capacité d'adaptation

Capacité d'adaptation et d'intégration

Dynamisme

Flexibilité

Intégration

Ponctualité

Oracle

Management

Informatique

Gestion de projet

Formation

Java

AJAX

Personal Home Page

MySQL

Microsoft C-SHARP

Microsoft ASP.NET

Lisp

Linux

Java Servlets

Java Server Pages

HTML

Enterprise Java Beans

Cascading Style Sheets

Apache WEB Server

XSLT

XML

Visual Basic

SQL

SAX

Prolog

Pascal

PC Hardware

Oracle Workflow

Oracle ERP

Motorola Hardware

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft Visual C/C++

Microsoft SQL Server

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Foundation Classes

Microsoft Access

Microsoft .NET Technology

Linux Fedora

LDAP

Jonas

Jboss

JavaScript

Java RMI

Java 2 Enterprise Edition

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Hibernate

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Document Object Model

Customer Relationship Management

CVS

C++

C Programming Language

Business Objects

Assembler

Apac