Ali JAOUHARI

Un passionné de la communication en général et en particulier la communication commerciale et le marketing ! UNE GRANDE EXPÉRIENCE DANS LE MARKETING ET LA COMMUNICATION DES JEUNES, Le COACHING DES JEUNES. Le COACHING et L'ORIENTATION SCOLAIRE.

Spécialiste aussi du THÉÂTRE comme outil pédagogique pour L'AFFIRMATION DE SOI, LE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL et Le COACHING DANS LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC.



alijaouhari@gmail.com

GSM 06 61 10 45 75



Mes compétences :

Consultant en marketing et communication commercia

Coach en développement personnel et prise de parol

Coaching des jeunes