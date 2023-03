Hassan EL MOUAFIK

Né à Casablanca en avril 1968 et scolarisé depuis la primaire en Franche-Comté, je décroche mon premier emploi en 1989 chez Clemessy pour être détaché au Musée d'Orsay, puis dans le nucléaire. De la régulation automatique à l'informatique j'ai acquis des savoir-faire complémentaires. En saisissant les opportunités, j'ai façonné un parcours avec une dominante commerciale. D'une création de SSII familiale en 1993 à celle d'un centre de soins esthétique en passant par l'immobilier, je me suis forgé un tempérament de développeur, le tout consolidé par des expériences en gestion d'entreprise et gestion de patrimoine pour rejoindre ensuite la société SNEE groupe SOFLUX de 2012 à 2020. Après un passage dans une startup, je reviens chez SOFLUX en tant que Directeur Commercial.