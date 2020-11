Hassan LÂASRI

Consultant et directeur de transition avec plus de 15 ans d'expérience dans la transformation numérique et la valorisation des données des entreprises. Spécialiste de la data pour le marketing, la vente, la gestion de la relation client, et la gestion de la chaîne logistique. Expérience reconnue dans les secteurs des études et des agences, ainsi que dans les secteurs de la grande distribution, du luxe, des cosmétiques, de la mode, de lassurance et de la finance. Mes domaines dintervention incluent la stratégie, la gouvernance et l'activation des données.



Consultant and interim executive in data strategy, governance, and activation. More than 15 years of experience in business transformation, fostering revenue growth and cost reduction. Specialized on helping clients deploy data technologies to enhance marketing, sales, customer relationship management, and supply-chain management. Guided and executed projects involving expertise in market research, digital transformation, and data valorization across the retail, luxury, insurance, and finance sectors.