Hassan SICAINFOS (HASSAN)

SicaINFOS vous propose ses multiples services afin que vous puissiez profiter pleinement de votre informatique et ce en toute sécurité.



Un aperçu sur le type de nos prestations proposées :



Linstallation de matériel informatique.

Le conseil dans le choix du matériel informatique.

La maintenance , le dépannage et la réparation de matériel informatique.

Lassistance informatique sur site et à distance.

Le choix et l'installation de votre parc informatique.

La mise en place dune solution de sauvegarde.

La récupération de vos données.

La configuration sur mesure de votre système informatique.





Formation personnalisée en informatique, à linternet et logiciels.

La création de sites WEB.

La création de logiciels.



Intervention sur site ou à distance.



Tous les modules proposés en formation, sont assurés en séance individuelle.

Des séances de petits groupes fermés de 3 personnes sont proposées en fonction des plannings hebdomadaires.



Plus d'information, un blog est mis à jour régulièrement: http://www.sicainfos.wix.com/ntic





Mes compétences :

Développement logiciel

Création de site web

Soutiens scoalaires

Maintenance informatique

Formation professionnelle

Réseaux informatiques & sécurité

Marketing

Macromedia Dreamweaver

Macromedia Flash

Adobe Photoshop

Gestion de la relation client