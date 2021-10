Hassane DHRAIEF

Cher réseau, bonjour à tous et à toutes.



Animé par une véritable passion de larchitecture dintérieur, du design et du graphisme, jobtiens en Juillet 2015 mon diplôme darchitecture dintérieur (Bac + 5) au sein de létablissement ISBA de Sousse (TUNISIE). Ces dernières années, jai été formé avec des expériences multiples dans le cadre de mes études ainsi que dans diverses agences darchitecture dintérieur. Jai appris à madapter à toutes sortes de situations afin de répondre aux exigences et aux attentes professionnelles. Avant de commencer à travailler dans mon propre compte en Janvier 2019 au sein de mon bureau situé à Jawhra Sousse.



Disponible, mobile et opérationnel, jaspire aujourdhui à intégrer une entreprise me permettant de mettre à profit mes compétences avec enthousiasme tout en participant à lélaboration des projets.



J'avais aussi une expérience en domaine de fourniture dans mon parcoure, je prends plaisir à concevoir, adapter et agencer du mobilier sur-mesure dans un espace tout en lui donnant de la cohérence. Pour moi, il est important que la forme sadapte à son environnement avec pragmatisme. Je pense que le métier darchitecte dintérieur, cest savoir transformer une attente, une demande ou un besoin en un ensemble de volumes à la fois juste et esthétique, confortable et fonctionnel, et bien évidemment de bon sens.



J'avais également une bonne expérience en marketing (vente au détail) depuis d'année 2009 tel que la vente des produits cosmétiques, des vêtements et aussi les meubles dans un showroom.



Je partage ci-dessous mon CV ainsi quune sélection de quelques-uns de mes projets et vous remercie par avance pour les like/partage qui m'aideraient grandement dans mes recherches.



Pour toute information complémentaire, nhésitez pas à me contacter en privé sur Viadeo, par mail : dhraief.hassane@gmail.com ou par téléphone au (+216) 51556655



Cest avec plaisir que je vous rencontrerai pour détailler mes compétences et vous exposer mes motivations lors dun entretien à votre convenance.