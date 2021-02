Hassania VIAUD

En 1992, J'ai eu un BTS en tourisme d'une grande école Belge installée au Maroc. Ensuite, j'ai exercé durant plusieurs années en tant que forfaitiste au sein d'un Tour Operator au Maroc, puis en tant que chef de service.

Je me suis installée en France en 2001, ou jai eu un diplôme de Responsable de Rayon en grande surface. Après des recherches infructueuse, jai du exercer en tant que hôtesse daccueil au sein dun grand magasin de bricolage à Nantes.

Et en septembre 2009, jai intégré une formation de comptable assistant dans le cadre d'un CIF, une formation qui a abouti en Mai 2010 par un stage au sein de la société DJ OPTIQUE.

Suite à ce stage, un poste de responsable de comptabilité et administratif m'a été proposé, et que je n'ai pas pu résister à l'accepter, tellement j'ai été ravie de faire partie d'une équipe aussi dynamique.

DJ OPTIQUE est une société en pleine expansion. Elle distribue des montures des marques suivantes : Eyefunc, Johan Von Goisern, Mad In Italy.