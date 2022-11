Hassene Belaïd est né à Marseille d’un père algérien et d’une mère française d’origine italienne. Après un BTS de communication et action publicitaires, il monte à Paris pour tenter sa chance sur les plateaux TV et cinéma. En 1997 il réalise son premier court-métrage en 16 millimètre qu'il auto produit. En parallèle à ses projets personnels, il réalise des films institutionnels et de commande, travaille comme cadreur dans des productions TV, et intervient en tant qu’assistant à la mise en scène et au casting sur plusieurs longs-métrages de fiction. Il côtoie ainsi quelques réalisateurs confirmés et se rapproche d'une certaine famille de cinéma : des auteurs comme Merzak Allouach, Rachid Bouchareb, Karim Dridi, Abdellatif Kechiche, Tony Gatlif, Philippe Paucon ou encore Malik Chibane lui font prendre conscience de l’intérêt de mettre à profit sa double culture et de la transcender dans des histoires de cinéma. En 2008, il caste les jeunes dans les banlieues d’Ile de France pour le film « La journée de la jupe ». Mais c’est avec son deuxième court-métrage de fiction « Sauce blanche », traitant de la discrimination à l’entrée des boîtes de nuit, qu'il fait siennes les thématiques de la différence et de la double culture, thématiques qu’il s’attache à explorer et éclairer depuis un angle original dans de nouveaux projets. Son troisième court-métrage de fiction N’sibi (le beau-frère) tourné et produit en Algérie a été diffusé dans de nombreux festivals nationaux et internationaux. Il prépare un quatrième film court « Des rives » et un premier long-métrage «al maktoub» produit par Arimages d’après un manuscrit de Nazir Ahmad.



