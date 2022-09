Hatem KAABI

Bonjour à tous ! Responsable d'Etablissement Touristique, au sortir d'une formation R.E.T au centre AFPA de Nice, je suis à la recherche d'un premier emploi de Directeur de Village Vacances, Hotel traditionnel, ou Camping.

La Formation est complète : j'ai appris à appréhender la fonction de Directeur au travers de l'étude du Marketing, de la Gestion Financière, de la Gestion Ressources Humaines et du Pilotage des services composant un établissement touristique.

Fort de 15 ans d'expérience dans le tourisme associatif principalement, j'ai découvert lors de mes périodes de stage, l’hôtellerie traditionnelle.

Ambitieux, motivé, pédagogue, je suis épanoui dans ma vie professionnelle et j'ai trouvé la voie qui me correspond.

Me faire confiance, c'est la garantie d'un suivi des équipes avec minutie ; mais aussi d'un respect des procédures internes, et une volonté de satisfaire, en permanence la clientèle.



Mes compétences :

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Compétences Techniques et Fonctionnelles

Compétences relationnelles

Gestion de la relation client

Compétences comportementales

Pédagogie