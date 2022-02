Hayatte BESSAH

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, COACHING INDIVIDUEL ET CONSEIL EN PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX



Replacer le Sujet au centre de la réflexion. ..



Actuellement Directrice des Ressources Humaines au sein d'une Fondation de 1700 salariés (secteur Social et Médico-Social)



Mon expérience significative en tant que Généraliste R.H. m'a permis d'acquérir et de développer des compétences dans tous les domaines de la fonction : Management des Ressources Humaines-Gestion des compétences, Gestion du Personnel, Relations individuelles et collectives de travail, privilégiant ainsi une gestion des ressources humaines opérationnelle et une collaboration étroite avec les équipes.



J'ai par ailleurs choisi de compléter cette expérience par une certification en Coaching Individuel et en Prévention des Risques Psychosociaux, me permettant ainsi de mieux appréhender les attentes et les besoins par la prise en compte du terrain tout en gardant une approche stratégique des ressources.



Mes compétences :

Management des Ressources Humaines

Relations sociales

Coaching individuel

Prévention des risques psycho-sociaux